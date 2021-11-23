"Лісова Україна" повторює форму держави на карті, зменшену в масштабі у 500 разів. Про рекорд ініціатор проєкту Юрій Милованов розповів у своєму фейсбуці.

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"Лісова Україна"

Учасники бігового клубу Top Runners Zhytomyr створили 10-кілометрову стежку до Дня Незалежності України у 2020 році.

Найбільшу лісову стежку у формі карти України проклали на території державного підприємства "Зарічанське лісове господарство",
– написав Юрій Милованов.

Найбільша лісова стежка
Бігова стежка "Лісова Україна" / Фото Юрій Милованов

Ініціатори протягом 2 місяців вони працювали над цим проєктом великою командою, за сприяння місцевих лісників.

Нині кожен охочий може проїхатися на велосипеді, пробігтися або пройтись цією стежкою.

найбільша лісова стежка
Національний рекорд "Лісової України" / Фото Юрій Милованов