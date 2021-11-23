Беговая тропа в форме карты Украины попала в Книгу рекордов

Беговая тропа "Лесная Украина" из Житомирской области попала в Книгу рекордов Украины в категории "Размеры". Она стала самой большой лесной тропой в форме карты Украины.

"Лесная Украина" повторяет форму государства на карте, уменьшенную в масштабе в 500 раз. О рекорде инициатор проекта Юрий Милованов рассказал в своем фейсбуке.

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"Лесная Украина"

Участники бегового клуба Top Runners Zhytomyr создали 10-километровую тропу ко Дню Независимости Украины в 2020 году.

Наибольшую лесную тропу в форме карты Украины проложили на территории государственного предприятия "Заричанское лесное хозяйство",

– написал Юрий Милованов.



Беговая тропа "Лесная Украина" / Фото Юрий Милованов

Инициаторы в течение 2 месяцев работали над этим проектом большой командой, при содействии местных лесников.

Сейчас каждый желающий может прокатиться на велосипеде, пробежаться или пройтись по этой тропинке.



Национальный рекорд "Лесной Украины" / Фото Юрий Милованов