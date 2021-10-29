Отдельные блюда повара учебного заведения готовили впервые. Об этом рассказала кухарка лицея Любовь Харчук.

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Тестирование блюд

В течение экспериментальной недели в столовой лицея детям готовили классические блюда. Среди них:

пасту болоньезе,

фрикадельки со свеклой,

рис с рыбными котлетами,

курицу с паприкой,

шпундру,

бигос с гречкой,

картофельные ньоки,

панкейки,

куриные палочки,

супы.

После завтрака лицеисты начальной школы голосовали за понравившиеся блюда смайлами. Лицеисты-старшеклассники делали это через google-форму,

– рассказала руководитель лицея Елена Жигаревич.

Таким образом определяли, какое блюдо в будущем включать в школьное меню, потому что оно понравилось дети, а что готовить не стоит, потому что школьники его не предпочли.

По словам Елены Жигаревич, больше всего ученикам смаковал запеченный ломтиками картофель с паприкой и курицей, а меньше всего – шпундра.



Приготовление блюд нового школьного меню / Фото Суспильне

Новое школьное меню