Окремі страви кухарі навчального закладу готували вперше. Про це розповіла кухарка ліцею Любов Харчук.

Цікаво Звідки в МакДональдз такий смачний кетчуп

Тестування страв

Упродовж експериментального тижня в їдальні ліцею дітям готували класичні страви. Серед них:

пасту болоньєзе,

фрикадельки з буряком,

рис із рибними котлетами,

курку з паприкою,

шпундру,

бігос з гречкою,

картопляні ньокі,

панкейки,

курячі палички,

супи.

Після сніданку ліцеїсти початкової школи голосували за вподобані страви смайлами. Ліцеїсти-старшокласники робили це через google-форму,

– розповіла керівниця ліцею Олена Жигаревич.

У такий спосіб визначали, яку страву в майбутньому включати в шкільне меню, бо її вподобали діти, а що готувати не варто, бо школярі не віддали йому перевагу.

Зі слів Олени Жигаревич, найбільше учням смакувала запечена скибками картопля з паприкою та куркою, а найменше – шпундра.



Приготування страв нового шкільного меню / Фото Суспільне

Нове шкільне меню