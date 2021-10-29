Окремі страви кухарі навчального закладу готували вперше. Про це розповіла кухарка ліцею Любов Харчук.

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Тестування страв

Упродовж експериментального тижня в їдальні ліцею дітям готували класичні страви. Серед них:

  • пасту болоньєзе,
  • фрикадельки з буряком,
  • рис із рибними котлетами,
  • курку з паприкою,
  • шпундру,
  • бігос з гречкою,
  • картопляні ньокі,
  • панкейки,
  • курячі палички,
  • супи.

Після сніданку ліцеїсти початкової школи голосували за вподобані страви смайлами. Ліцеїсти-старшокласники робили це через google-форму,
– розповіла керівниця ліцею Олена Жигаревич.

У такий спосіб визначали, яку страву в майбутньому включати в шкільне меню, бо її вподобали діти, а що готувати не варто, бо школярі не віддали йому перевагу.

Зі слів Олени Жигаревич, найбільше учням смакувала запечена скибками картопля з паприкою та куркою, а найменше – шпундра.

нове шкільне меню
Приготування страв нового шкільного меню / Фото Суспільне

Нове шкільне меню

  • Оновлене харчування впровадять в усіх навчальних закладах з 1 січня 2022 року. Передовсім воно передбачає повне оновлення переліку страв для дітей.
  • Крім того, У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грамів на день до 25 грамів. Добовий обсяг солі становитиме не більше як 5 грамів.