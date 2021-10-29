Бигос, ньоки и панкейки: в лицее на Волыни тестировали новое школьное меню
Источник:Суспильне
В ковельском лицее №10 школьники тестировали обновленное школьное меню. Детям готовили классические блюда по рецептам шеф-повара Евгения Клопотенко.
Отдельные блюда повара учебного заведения готовили впервые. Об этом рассказала кухарка лицея Любовь Харчук.
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Тестирование блюд
В течение экспериментальной недели в столовой лицея детям готовили классические блюда. Среди них:
пасту болоньезе,
фрикадельки со свеклой,
рис с рыбными котлетами,
курицу с паприкой,
шпундру,
бигос с гречкой,
картофельные ньоки,
панкейки,
куриные палочки,
супы.
После завтрака лицеисты начальной школы голосовали за понравившиеся блюда смайлами. Лицеисты-старшеклассники делали это через google-форму,
– рассказала руководитель лицея Елена Жигаревич.
Таким образом определяли, какое блюдо в будущем включать в школьное меню, потому что оно понравилось дети, а что готовить не стоит, потому что школьники его не предпочли.
По словам Елены Жигаревич, больше всего ученикам смаковал запеченный ломтиками картофель с паприкой и курицей, а меньше всего – шпундра.
Приготовление блюд нового школьного меню / Фото Суспильне
Новое школьное меню
- Обновленное питание будет внедрено во всех учебных заведениях с 1 января 2022 года. Прежде всего, оно предполагает полное обновление перечня блюд для детей.
- Кроме того, в новом школьном меню уменьшается количество сахара, который потребляют дети – с 70 граммов в день до 25 граммов. Суточный объем соли будет составлять не более 5 граммов.