С благодарностью в сердце: украинцам предлагают отправить открытку военным

Украинцев призывают присоединиться к важной инициативе, что призвана поддержать военных. Так, каждый желающий может прислать открытку на фронт и выразить благодарность воинам, которые ежедневно борются за нашу страну.

Открытки будут направлены с помощью "Гуманитарного почты Украина" – социального проекта, в рамках которого волонтерские организации безвозмездно передают на восток грузы для военных. С отделений открытки заберут представители фондов помощи украинским военным, чтобы передать в подразделения по всей линии фронта.

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Авторы проекта убеждены, что наши военные нуждаются не только в материальной помощи, но и простых словах благодарности. Поэтому подписанная открытка – это шанс сказать защитникам и защитницам: "Мы верим в победу и ждем вас дома!".

Это важно

Организаторы призывают подписать открытку онлайн по ссылке. Акция продлится до 7 ноября.

Недавно ветеран АТО Леонид Остальцев преодолел "Самый тяжелый забег" в военном снаряжении весом более 30 килограммов. Свою дистанцию ​​он посвятил украинским воинам. Это своеобразный символ благодарности за тяжелую службу, ведь каждый день они преодолевают новые вызовы.

"Пробежав десять километров в военной амуниции, я услышал и прочитал много теплых слов благодарности. Мне приятно, но очень хочется, чтобы их также получили ребята на фронте. Очень важно помнить о тех, кто сейчас на войне защищает нас, – считает Леонид Остальцев.