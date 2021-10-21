Листівки будуть надіслані за допомогою "Гуманітарної пошти України" – соціального проєкту, в межах якого волонтерські організації безоплатно передають на схід вантажі для військових. З відділень листівки заберуть представники фондів допомоги українським військовим, щоб передати у підрозділи по всій лінії фронту.

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Автори проєкту переконані, що наші військові потребують не лише матеріальної допомоги, а й простих слів подяки. Відтак підписана листівка – це шанс сказати захисникам та захисницям: "Ми віримо у перемогу і чекаємо на вас вдома!".

Організатори закликають підписати листівку онлайн за посиланням. Акція триватиме до 7 листопада.

Це важливо

Нещодавно ветеран АТО Леонід Остальцев подолав "Найважчий забіг" у військовому спорядженні вагою понад 30 кілограмів. Свою дистанцію він присвятив українським воїнам. Це своєрідний символ вдячності за тяжку службу, адже щодня вони долають нові виклики.

"Пробігши десять кілометрів у військовій амуніції, я почув та прочитав багато теплих слів подяки. Мені приємно, але дуже хочеться, щоб їх також отримали хлопці й дівчата на фронті. Дуже важливо пам'ятати про тих, хто зараз на війні захищає нас, – вважає Леонід Остальцев.