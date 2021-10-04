В этом году забег посвятили украинскому военным, испытываемых собственные "марафоны" на фронте. Уже 7 лет подряд они ежедневно борются за нашу страну, поэтому подобные мероприятия - это шанс выразить им благодарность.

Примечательно "Марафон для всех": преодолейте дистанцию ​​за тех, кто не может бегать

История военного

Леонид Остальцев ушел на фронт добровольцем сразу после вторжения российских войск в 2014 году. Он служил на Донбассе в течение двух лет в первом батальоне 30-й бригады. Ветеран вспоминает, как каждый день приходилось делать шаг в неизвестность – проходить немалые расстояния и выполняли боевые задачи. Более того, все это необходимо делать в снаряжении (бронежилет, оружие, боеприпасы), вес которого составляет более 30 килограммов.

"Самый тяжелый забег", который я преодолел, безусловно, не сравнится с испытаниями на войне. Но для нас это способ напомнить о парнях и девушках, которые сейчас на фронте делают все, чтобы мирные забеги могли проводить в Киеве и других свободных городах Украины,

– добавляет Леонид.

По возвращении домой мужчина начал реализовывать очередную важную миссию. Так, он открыл собственное дело, цель которого трудоустраивать ветеранов и помогать им адаптироваться к гражданской жизни.

Забег посвятил боевому товарищу

Дистанцию ​​в 10 километров Леонид посвятил своему другу Алексею Буслаеву – пулеметчику 30-й отдельной механизированной бригады. Боец погиб 6 февраля 2015 года вблизи Дебальцево.

Ветеран АТО Леонид Остальцев пробежал "Найважчий марафон" / Фото пресс-служба Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021

"Для нас "Найважчий забіг" – это возможность привлечь внимание к тем, кому мы обязаны возможностью проводить забеги. Способ сказать украинским военным "Спасибо, мы все видим и очень ценим!" и присоединить к этой волне благодарности всю Украину", – отмечает директор по управлению репутацией и маркетинг "Новой почты" Елена Плахова.