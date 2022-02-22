Марафон, во время которого около 120 поэтов будут читать свои стихи, продлится два дня – 5 и 6 марта. Более 24 часов его будут транслировать на YouTube в режиме онлайн.

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Почему это важно

Планируемое мероприятие имеет важную миссию. Так, в рамках марафона будет проведен сбор 300 000 гривен для благотворительного фонда "Голоса детей", который помогает справляться с травмами войны. Средства нужны для того, чтобы оказывать психологическую и психосоциальную поддержку путем арт-терапии и индивидуальной работы с психологом.

Помощь получат около 50 детей, проживающих у линии фронта. Специалисты будут заниматься ими в течение 6 месяцев.

Ожидается, что в марафоне примут участие известные украинцы – актеры, музыканты, художники, журналисты и общественные деятели. Если вы также хотите присоединиться, подайте заявку по ссылке.