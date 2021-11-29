Как бланшировать морковь перед заморозкой: 6 простых шагов
Источник:MasterClass
Бланширование овощей подразумевает быстрое приготовление в подсоленной кипящей воде, чтобы получить яркие вкусы и цвета. В случае с морковью бланширование помогает сохранить ее яркий цвет перед хранением в морозилке.
Тусклый цвет, который вы часто видите в сырых зеленых овощах, возникает из-за слоя газа, существующего между пигментом и кожурой. Бланширование высвобождает этот газ, позволяя пигменту достичь поверхности овоща.
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Как бланшировать морковь
Бланш моркови помогает сохранить ее яркий цвет и подготовить ее к морозильной камере. Выполните эти шаги, чтобы правильно бланшировать морковь:
- Тщательно промойте морковь – для этого используйте холодную протечную воду, тщательно протрите морковь, чтобы удалить любую поверхностную грязь. Если вы работаете с целой морковью, удалите зеленую верхушку. Хотя очищение от кожуры не обязательно, вы можете удалить внешний слой.
- Нарежьте морковь – кроме маленькой морковки, бланширование целой моркови займет больше времени и будет сложнее, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Вместо этого используйте острый нож, мандолин или кухонный комбайн, чтобы нарезать кубиками или равномерно нарезать морковь.
- Приготовьте большую миску с ледяной водой – перед началом процесса бланширования наполните большую миску холодной водой и кубиками льда. Вам нужно будет добавить морковь в ледяную воду сразу после ее приготовления.
- Вскипятите воду – наполните большую кастрюлю шестнадцатью стаканами воды и одной-двумя столовыми ложками соли. Поставьте кастрюлю на плиту на мощный огонь и доведите воду до кипения. Добавьте четыре стакана сырой моркови в кастрюлю с кипящей водой. Установите таймер на три минуты для нарезанной моркови или пять минут для целой.
- Дайте моркови остыть – извлеките вареную морковь из кастрюли шумовкой и сразу же добавьте ее в ледяную баню, чтобы она не приготовилась.
- Обсушите морковь – когда морковь остынет, извлеките ее из ледяной ванны, отбросьте ее на дуршлаг и положите в один слой на бумажные полотенца. Промокните морковь дополнительными бумажными полотенцами или чистой тряпкой, чтобы она максимально высохла.
Бланшированная и замороженная морковь / Фото Veg World
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Как заморозить бланшированную морковь
Замораживание моркови – отличный способ сохранить ее для будущего использования в морковных рецептах, в частности, рагу, запеканки или разных гарниров. Чтобы заморозить морковь, выполните следующие действия:
- Выложите бланшированную морковь на противень – после бланширования моркови выложите ее в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Поместите лист в морозилку – поместите противень в морозильную камеру на два-пять часов или пока морковь не замерзнет.
- Переложите морковь в пакеты для заморозки – поместите замороженную морковь в пакеты для заморозки, выдав как можно больше воздуха, прежде чем запечатать. Рекомендуется вакуумное запаивание.
- Поверните пакеты в морозилку – когда пакеты морозильной камеры будут заполнены и должным образом запечатаны, верните их в морозильную камеру.
Время приготовления имеет решающее значение во время бланширования, поскольку ваши овощи могут очень быстро измениться от яркого к тусклому и перевариться. Замороженная морковь сохраняется до 12 месяцев.