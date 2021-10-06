Среди причин, чтобы не возвращаться в офис, большинство работников называют страх заболеть на работе, а также дискомфорт из-за близости к месту работы.
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Работники не хотят возвращаться:
Чтобы узнать настроение людей перед возможным возвращением к более традиционному способу работы, компания опросила более 2 100 работников, которые в течение последних полутора лет работали в удаленном режиме. Результаты оказались довольно однозначными:
- 65% опрошенных – хотели бы продолжить работу дистанционно;
- 58% – готовы уволиться, если придется возвращаться в офис;
- 33% – предпочитают "смешанном" формата работы;
- 31% – не уверены, готовы уволиться, чтобы не возвращаться в офис;
- 11% – говорят, что формат работы не имеет особого значения;
- только 2% – хотят вернуться в офис.
Страхи тех, кто не хочет возвращаться в офис:
- 49% опрошенных – боятся заболеть на работе;
- 46% – боятся, что возвращение в офис означает меньшую гибкость;
- 43% – боятся, что не удастся совмещать работу и личную жизнь;
- 34% – пугаются офисных политики и развлечений;
- 27% – настороженные возможным изменением распорядка дня;
- 26% – не хотят находиться вдали от семьи или домашних животных;
- 15% – боятся, что работа не позволит ухаживать за детьми.
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В то же время большинство опрошенных отметили, что основным преимуществом работы в удаленном режиме является то, что на работу больше не нужно добираться. На втором месте среди преимуществ – экономия денег.