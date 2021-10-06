Серед причин того, щоб не повертатися в офіс, більшість працівників називають страх захворіти на роботі, а також дискомфорт через добирання до місця роботи.
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Працівники не хочуть повертатись:
Щоб дізнатися настрій людей перед можливим поверненням до більш традиційного способу праці, компанія опитала понад 2 100 працівників, які протягом останні півтора року працювали у віддаленому режимі. Результати виявились доволі однозначними:
- 65% опитаних – хотіли б продовжити роботу дистанційно;
- 58% – готові звільнитися, якщо доведеться повертатися в офіс;
- 33% – надають перевагу "змішаному" формату роботи;
- 31% – не впевнені, чи готові звільнитися, щоб не повертатись в офіс;
- 11% – кажуть, що формат роботи не має особливого значення;
- лише 2% – хочуть повернутися в офіс.
Страхи тих, хто не хоче повертатися в офіс:
- 49% опитаних – бояться захворіти на роботі;
- 46% – бояться, що повернення в офіс означає меншу гнучкість;
- 43% – бояться, що не вдасться поєднувати роботу й особисте життя;
- 34% – лякаються офісних політики та розваг;
- 27% – насторожені можливою зміною розпорядку дня;
- 26% – не хочуть перебувати далеко від сім'ї чи домашніх тварин;
- 15% – бояться, що робота не дозволить доглядати за дітьми.
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Водночас більшість опитаних зазначили, що основною перевагою роботи у віддаленому режимі є те, що на роботу більше не потрібно добиратися. На другому місці серед переваг – економія грошей.