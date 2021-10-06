Большинство работников готовы уволиться, чтобы не возвращаться с "удаленки": опрос

За полтора года во многих работа в удаленном режиме переросла из ничего сверхъестественного во вполне обыденное. Такой стиль жизни стал настолько обыденным, что многие работники скорее готовы уволиться с работы, чем вернуться в офис.

Среди причин, чтобы не возвращаться в офис, большинство работников называют страх заболеть на работе, а также дискомфорт из-за близости к месту работы.

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Работники не хотят возвращаться:

Чтобы узнать настроение людей перед возможным возвращением к более традиционному способу работы, компания опросила более 2 100 работников, которые в течение последних полутора лет работали в удаленном режиме. Результаты оказались довольно однозначными:

65% опрошенных – хотели бы продолжить работу дистанционно;

58% – готовы уволиться, если придется возвращаться в офис;

33% – предпочитают "смешанном" формата работы;

31% – не уверены, готовы уволиться, чтобы не возвращаться в офис;

11% – говорят, что формат работы не имеет особого значения;

только 2% – хотят вернуться в офис.

Страхи тех, кто не хочет возвращаться в офис:

49% опрошенных – боятся заболеть на работе;

46% – боятся, что возвращение в офис означает меньшую гибкость;

43% – боятся, что не удастся совмещать работу и личную жизнь;

34% – пугаются офисных политики и развлечений;

27% – настороженные возможным изменением распорядка дня;

26% – не хотят находиться вдали от семьи или домашних животных;

15% – боятся, что работа не позволит ухаживать за детьми.

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В то же время большинство опрошенных отметили, что основным преимуществом работы в удаленном режиме является то, что на работу больше не нужно добираться. На втором месте среди преимуществ – экономия денег.