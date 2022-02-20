Так, эксперты советуют добавить в свой рацион ягоды маки. Они помогают в борьбе с токсинами и предотвращают болезни.
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Чем особенны
По данным The Nutrition Twins, ягоды маки имеют высокое содержание антоцианов, в частности флавоноидов, элаговой кислоты и дельфинидина, содержащихся в других питательных веществах, таких как черника, вишня, гранаты и красное вино. Более того, они могут эффективнее предотвращать окислительный стресс и повреждения клеток, по сравнению с клубникой, черникой и ежевикой.
Основные полезные свойства ягод маки
- помогают бороться с токсинами;
- обеспечивают профилактику некоторых хронических заболеваний;
- положительно влияют на здоровье глаз;
- укрепляют иммунную систему;
- защищают кожу от пятен и красноты;
- уменьшают количество морщин;
- способствуют здоровью сосудов и т.д.