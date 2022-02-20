Так, експерти радять додати до свого раціону ягоди макі. Вони допомагають у боротьбі з токсинами та запобігають хворобам.
Варте уваги Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's
Чим особливі
За даними The Nutrition Twins, ягоди макі мають високий вміст антоціанів, зокрема флавоноїдів, елагової кислоти та дельфінідину, які містяться в інших поживних речовинах, таких як чорниця, вишня, гранати та червоне вино. Ба більше, вони можуть ефективніше запобігати окислювальному стресу та пошкодженню клітин, у порівнянні з полуницею, чорницею та ожиною.
Основні корисні властивості ягід макі
- допомагають боротися з токсинами;
- забезпечують профілактику деяких хронічних захворювань;
- позитивно впливають на здоров'я очей;
- зміцнюють імунну систему;
- захищають шкіру від плям та почервонінь;
- зменшують кількість зморшок;
- сприяють здоров'ю судин тощо.