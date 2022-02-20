Так, експерти радять додати до свого раціону ягоди макі. Вони допомагають у боротьбі з токсинами та запобігають хворобам.

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Чим особливі

За даними The Nutrition Twins, ягоди макі мають високий вміст антоціанів, зокрема флавоноїдів, елагової кислоти та дельфінідину, які містяться в інших поживних речовинах, таких як чорниця, вишня, гранати та червоне вино. Ба більше, вони можуть ефективніше запобігати окислювальному стресу та пошкодженню клітин, у порівнянні з полуницею, чорницею та ожиною.

Основні корисні властивості ягід макі