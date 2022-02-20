Борется с токсинами: какую ягоду следует срочно добавить в свой рацион
Источник:Eat This, Not That!
Безусловно, чтобы получать нужное количество питательных веществ, необходимо соблюдать сбалансированное питание. Кроме этого, можно обратить внимание на определенные продукты, которые станут приятным "бонусом" для вашего здоровья.
Так, эксперты советуют добавить в свой рацион ягоды маки. Они помогают в борьбе с токсинами и предотвращают болезни.
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Чем особенны
По данным The Nutrition Twins, ягоды маки имеют высокое содержание антоцианов, в частности флавоноидов, элаговой кислоты и дельфинидина, содержащихся в других питательных веществах, таких как черника, вишня, гранаты и красное вино. Более того, они могут эффективнее предотвращать окислительный стресс и повреждения клеток, по сравнению с клубникой, черникой и ежевикой.
Основные полезные свойства ягод маки
- помогают бороться с токсинами;
- обеспечивают профилактику некоторых хронических заболеваний;
- положительно влияют на здоровье глаз;
- укрепляют иммунную систему;
- защищают кожу от пятен и красноты;
- уменьшают количество морщин;
- способствуют здоровью сосудов и т.д.