В то же время премьер-министр Великобритании выразил разочарование из-за позиции Китая и Индии, выступивших против соглашения об отказе от угля.
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Результаты климатического саммита
Достигнутое соглашение – большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля,
– подчеркнул Борис Джонсон.
Он также отметил большой успех в достижении дорожной карты относительно того, как сократить темпы глобального потепления до +1,5 градуса по Цельсию.
Впрочем, он обеспокоен позицией "отдельных стран", которые не готовы были ехать на саммит с целью достижения глобальных амбиций по защите экологии.
"Мы можем лоббировать, мы можем подбадривать, мы можем поощрять, но мы не можем заставить суверенные государства делать то, чего они не хотят делать", – подчеркнул глава британского правительства.
Вопрос угля на климатическом саммите
- Ранее именно пункт об угле вызвал самые большие споры среди участников конференции. Так, первоначально планировалось, что в соглашении будет отмечена необходимость отказываться от использования угля.
- Однако Индия и Китай выступили против этого. В итоге формулировки смягчили: в документе говорится о "постепенном сокращении" использования этого энергоресурса.