Водночас прем'єр-міністр Великої Британії висловив розчарування через позицію Китаю та Індії, які виступили проти угоди щодо відмови від вугілля.

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Результати кліматичного саміту

Досягнута угода – великий крок уперед. Ми отримали першу у світі міжнародну угоду, в якій йдеться про необхідність скорочувати використання вугілля,

– наголосив Борис Джонсон.

Він також зауважив великий успіх у досягненні дорожньої карти щодо того, як скоротити темпи глобального потепління до показника +1,5 градуса за Цельсієм.

Втім, він занепокоєний позицією "окремих країн", які не готові були їхати на саміт з метою досягнення глобальних амбіцій щодо захисту екології.

"Ми можемо лобіювати, ми можемо підбадьорювати, ми можемо заохочувати, але ми не можемо змусити суверенні держави робити те, чого вони не хочуть робити", – підкреслив глава британського уряду.

Питання вугілля на кліматичному саміті