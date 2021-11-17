Борис Джонсон положительно оценил результаты климатического саммита ООН

Британский премьер Борис Джонсон высказался об итогах климатического саммита ООН COP26. Он оценил результаты саммита на "более 6 из 10" и отметил несколько положительных итогов.

В то же время премьер-министр Великобритании выразил разочарование из-за позиции Китая и Индии, выступивших против соглашения об отказе от угля.

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Результаты климатического саммита

Достигнутое соглашение – большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Он также отметил большой успех в достижении дорожной карты относительно того, как сократить темпы глобального потепления до +1,5 градуса по Цельсию.

Впрочем, он обеспокоен позицией "отдельных стран", которые не готовы были ехать на саммит с целью достижения глобальных амбиций по защите экологии.

"Мы можем лоббировать, мы можем подбадривать, мы можем поощрять, но мы не можем заставить суверенные государства делать то, чего они не хотят делать", – подчеркнул глава британского правительства.

Вопрос угля на климатическом саммите