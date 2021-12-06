Евгений Клопотенко признался, что когда узнал про свое попадание в этот список, то бросил телефон и начал плакать. Мол, это то, ради чего он живет – мечта сделать Украину крутой в кулинарном плане.

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Борщ – это верование украинцев

Шеф-повар убежден, что во многом попадание в этот список является заслугой борща. Ведь ему удалось сделать информационную кампанию, которую до этого, как он уверяет, еще никто не делал в мире.

А борщ у нас как верование – его потребляют 98% украинцев. То, что нас объединяет, несмотря на социальные статусы, политические убеждения или религиозную принадлежность,

– заявил Евгений Клопотенко.

В этом вопросе кулинар видит себя гастрономическим проповедником, который понес это верование в мир, и теперь все знают об украинском борще.

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