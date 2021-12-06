Євген Клопотенко зізнався, що коли дізнався про своє потрапляння в цей список, то кинув телефон і почав плакати. Мовляв, це те заради чого він живе – мрія зробити Україну крутою в кулінарному плані.
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Борщ – це вірування українців
Шеф-кухар переконаний, що багато в чому потрапляння в цей список є заслугою борщу. Адже йому вдалося зробити інформаційну кампанію, яку до цього, як він сам запевняє, ще ніхто не робив у світі.
А борщ у нас, як вірування – його споживають 98% українців. Те, що нас об'єднує, незважаючи на соціальні статуси, політичні переконання чи релігійну належність,
– заявив Євген Клопотенко.
У цьому питанні кулінар бачить себе таким собі гастрономічним проповідником, який поніс це вірування у світ, і тепер усі знають про український борщ.
Питання борщу
- Ні для кого не секрет, що питання походження борщу є дещо дискусійним у світі. Хоча всі чудово розуміють, що це українська страва, але північний сусід зазіхає на неї, як і на наші території.
- Відтак, виникла гостра потреба популяризації борщу у світі саме як української страви. Поки іноземці не почали сприймати її як "російську".
- Чи не найактивнішу участь у цій популяризації взяв саме Євген Клопотенко. До слова, у рейтинг Next 50 пригадали його боротьбу щодо визнання борщу нематеріальною світовою спадщиною ЮНЕСКО, яка триває досі.