Євген Клопотенко зізнався, що коли дізнався про своє потрапляння в цей список, то кинув телефон і почав плакати. Мовляв, це те заради чого він живе – мрія зробити Україну крутою в кулінарному плані.

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Борщ – це вірування українців

Шеф-кухар переконаний, що багато в чому потрапляння в цей список є заслугою борщу. Адже йому вдалося зробити інформаційну кампанію, яку до цього, як він сам запевняє, ще ніхто не робив у світі.

А борщ у нас, як вірування – його споживають 98% українців. Те, що нас об'єднує, незважаючи на соціальні статуси, політичні переконання чи релігійну належність,

– заявив Євген Клопотенко.

У цьому питанні кулінар бачить себе таким собі гастрономічним проповідником, який поніс це вірування у світ, і тепер усі знають про український борщ.

Питання борщу