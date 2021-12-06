Борщ – это вера украинцев, а теперь о нем все знают, – Клопотенко
Источник:Укринформ
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко попал в рейтинг 50 Next, включающий профессионалов, меняющих мировую гастрономию. Сам шеф-повар считает, что это произошло благодаря его участию в популяризации украинского борща в мире.
Евгений Клопотенко признался, что когда узнал про свое попадание в этот список, то бросил телефон и начал плакать. Мол, это то, ради чего он живет – мечта сделать Украину крутой в кулинарном плане.
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Борщ – это верование украинцев
Шеф-повар убежден, что во многом попадание в этот список является заслугой борща. Ведь ему удалось сделать информационную кампанию, которую до этого, как он уверяет, еще никто не делал в мире.
А борщ у нас как верование – его потребляют 98% украинцев. То, что нас объединяет, несмотря на социальные статусы, политические убеждения или религиозную принадлежность,
– заявил Евгений Клопотенко.
В этом вопросе кулинар видит себя гастрономическим проповедником, который понес это верование в мир, и теперь все знают об украинском борще.
Вопросы борща
- Ни для кого не секрет, что вопрос происхождения борща несколько дискуссионный в мире. Хотя все прекрасно понимают, что это украинское блюдо, но северный сосед покушается на него, как и на наши территории.
- Следовательно, возникла острая потребность в популяризации борща в мире именно как украинского блюда. Пока иностранцы не начали воспринимать ее как "русский".
- Едва ли не самое активное участие в этой популяризации принял именно Евгений Клопотенко. Кстати, в рейтинг Next 50 вспомнили его борьбу по признанию борща нематериальным мировым наследием ЮНЕСКО, которое продолжается до сих пор.