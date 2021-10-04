Аукцион пройдет 9 ноября в Женеве (Швейцария). Ожидается, что ювелирное изделие уйдет с молотка за более чем 2 миллиона долларов.

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История бреслета

Искренностью чувств и прочностью брака этой пары восхищался весь мир. Их союз – красноречивое доказательство того, что миром правит любовь. Бывший король Эдуард VIII отрекся британского престола в 1936 году, чтобы жениться на Симпсон – дважды разведенной американке. Пара поженилась 3 июне 1937 года во Франции, где и поселилась.

Эдвард VIII и Уоллис Симпсон / Фото Getty

Муж постоянно радовал любимую драгоценными ювелирными украшениями. Так, на первую годовщину свадьбы Эдвард подарил Уоллис неповторимый браслет с рубинами и бриллиантами в стиле ар-деко. Герцог почти всегда украшал свои подарки гравировкой, поэтому на этом браслете размещена надпись: "К нашей первой годовщине третьего июня".

Уникальный браслет герцогини Виндзерськои / Фото UPI

Браслет выполнен из платины. Рубины весят около 36 карат, а бриллианты – 23 карата. Кроме того, браслет украшают 30 багетов весом около 2,62 карата.

Браслет выставляется на аукцион впервые после знаменитого Sotheby's. Через год после смерти Уоллис Симпсон (1986 год) в Женеве состоялся аукцион, в рамках которого коллекцию герцогини из 311 ювелирных изделий продали за 50,3 миллиона долларов. Эта сумма почти в семь раз превысила их оценочную стоимость. Все вырученные средства направили на исследование рака и СПИДа в Институт Пастера в Париже.