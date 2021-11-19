В Бразилии заявили о катастрофическом уровне обезлесивания Амазонии

В Бразилии заявили, что вырубка тропических лесов Амазонии сейчас самая большая за последние 15 лет. Только за последний год темпы вырубки выросли на 22%.

При этом Бразилия была одним из государств, которые во время климатического саммита ООН COP26 пообещало покончить с вырубками лесов до 2030 года.

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Темпы вырубки

По последним данным, за период 2020 – 2021 годов в тропиках Амазонии вырубили около 13 235 квадратных километров леса. Это самый высокий показатель с 2006 года.

Министр окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте сказал, что эти данные являются серьезным вызовом и подчеркнул необходимость быть более решительными в отношении этих преступлений.

Вырубка лесов Амазонки увеличилась при президенте Жаире Болсонаре, поощряющем сельское хозяйство и горнодобывающую деятельность в тропических лесах.

Важность Амазонии

Леса Амазонки являются домом около трех миллионов видов растений и животных, а также одного миллиона коренного населения.

Это жизненно важный для планеты запас углерода, замедляющий темпы глобального потепления.



Леса Амазонки на карте / Фото Cabot Barden