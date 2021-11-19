При цьому Бразилія була однією з держав, які під час кліматичного саміту ООН COP26 пообіцяла покласти край вирубкам лісів до 2030 року.

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Темпи вирубки

За останніми даними, за період 2020 – 2021 років у тропіках Амазонії вирубали близько 13 235 квадратних кілометрів лісу. Це найвищий показник з 2006 року.

Міністр навколишнього середовища Бразилії Хоакім Лейте сказав, що ці дані є серйозним викликом і наголосив на необхідності бути більш рішучими щодо цих злочинів.

Вирубка лісів Амазонки збільшилася за президента Жаїра Болсонару, який заохочував сільське господарство та гірничодобувну діяльність у тропічних лісах.

Важливість Амазонії

Ліси Амазонки є домом для близько трьох мільйонів видів рослин і тварин, а також одного мільйона корінного населення.

Це життєво важливий для планети запас вуглецю, який уповільнює темпи глобального потепління.



Ліси Амазонки на карті / Фото Cabot Barden