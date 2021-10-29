В Британии супермаркет будет бесплатно отдавать продукты, у которых истекает срок годности

Британская сеть супермаркетов Iceland Foods запускает акцию, направленную на сокращение количества отходов. Так, магазин будет бесплатно отдавать онлайн-покупателям товары, заказанные в день, когда истекает срок их годности.

Инициатива "Бесплатно в последний день" охватит хлеб, выпечку, свежие продукты, сладости, кулинарию. Она позволит предоставить клиентам более 1,3 миллиона товаров в год, общая сумма которых составит 500 000 фунтов стерлингов.

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Процесс заказа онлайн для покупателей неизменен. Система будет автоматически определять продукты, срок годности которых истекает и не будет взимать плату за них.

Подробности

Сначала Iceland Foods протестировала решение в 40 своих точках. Покупателям раздали более 17 000 наименований товаров, поэтому они сэкономили в среднем 1,58 фунта стерлингов на заказ. Теперь акция действует в каждом из 1 000 магазинов.

В сети отмечают, что сокращение пищевых отходов – одна из приоритетных задач, призванная снизить влияние на окружающую среду.

Мы знаем, что срок годности играет большую роль в создании излишков пищевых продуктов, поэтому нам необходимо найти инновационный способ борьбы с этим в наших магазинах и на онлайн-площадках,

– подчеркивает управляющий директор Iceland Foods Ричард Уокер.

К слову, инициатива позволит позаботиться не только об окружающей среде, но и о клиентах: "Цена является ключевым фактором для многих наших покупателей, поэтому мы предлагаем им сократить еженедельные счета за покупки", – добавляют в Iceland Foods.