Бургер с ограниченным тиражом представили только 2 февраля. Впрочем, в продаже пробыл всего неделю. В McDonald's обещают, что вскоре он снова вернется, чтобы насладиться вкусом смог каждый желающий.

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Чрезвычайный спрос клиентов

McDonald's ввел в меню Чикен Биг Мак только временно. Ожидали, что ограниченной серии хватит на 6 недель, но на практике его раскупили в разы быстрее.

Что ж, это слишком быстро. Ваша любовь к ограниченной серии Чикен Биг Мак не знала границ, так что он распродан практически везде. Спасибо, что полюбили его даже больше, чем мы думали. Вскоре он вернется,

– завери в компании.

Клиенты в социальных сетях уверяют, что это одно из самых вкусных блюд, что им приходилось есть в жизни. McDonald's призывают ввести Чикен Биг Мак в меню на постоянной основе.