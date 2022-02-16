Британскому McDonald's пришлось вывести блюдо из меню из-за чрезвычайного ажиотажа
Источник:Express
Компания McDonald's решила порадовать своих британских клиентов, временно добавив в меню Чикен Биг Мак. Впрочем, уже через неделю пришлось снова забрать его из меню, ведь ажиотаж вокруг блюда был настолько большим, что к этому никто не был готов.
Бургер с ограниченным тиражом представили только 2 февраля. Впрочем, в продаже пробыл всего неделю. В McDonald's обещают, что вскоре он снова вернется, чтобы насладиться вкусом смог каждый желающий.
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Чрезвычайный спрос клиентов
McDonald's ввел в меню Чикен Биг Мак только временно. Ожидали, что ограниченной серии хватит на 6 недель, но на практике его раскупили в разы быстрее.
Что ж, это слишком быстро. Ваша любовь к ограниченной серии Чикен Биг Мак не знала границ, так что он распродан практически везде. Спасибо, что полюбили его даже больше, чем мы думали. Вскоре он вернется,
– завери в компании.
Клиенты в социальных сетях уверяют, что это одно из самых вкусных блюд, что им приходилось есть в жизни. McDonald's призывают ввести Чикен Биг Мак в меню на постоянной основе.
Чикен Биг Мак
Биг Мак – это едва ли не самое популярное блюдо ресторанов McDonald's. Посоревноваться с ним может разве что Роял Чизбургер.
Бургер состоит из трех булочек, двух котлет, кусочка сыра, маринованного огурца, лука, салата и соуса. В оригинальный рецепт кладут бифштексы из телятины.
В Чикен Биг Мак телятину заменили куриной котлетой. И, как показал пример Великобритании, получилось очень вкусно!