Чтобы получить место, фермер написал заявление в сельский совет, чтобы ему передали заброшенный карьер.
К слову В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники
Форелевая ферма вместо свалки
Мужчина переехал на Буковину два десятка года назад. На месте нынешней фермы было болото и мусор. Левон вывез весь мусор и начал строить хозяйство и дом.
Все смеялись, говорили, что нашелся дурак. Прошли три-четыре года, и все сказали: "Почему мы этого не сделали?"
– рассказывает фермер.
После паводка в 2008 году пришлось начинать дело с начала, потому что рыбу забрало течение. Приблизительно через четыре года вместе с семьей мужчина восстановил хозяйство, теперь расширяет его.
Левон Тертерян принял любовь к рыбалке от папы. В настоящее время мужчине на рыбной ферме помогают его дети.
Форелевая ферма на Буковине: смотрите фото