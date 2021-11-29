Чтобы получить место, фермер написал заявление в сельский совет, чтобы ему передали заброшенный карьер.

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Форелевая ферма вместо свалки

Мужчина переехал на Буковину два десятка года назад. На месте нынешней фермы было болото и мусор. Левон вывез весь мусор и начал строить хозяйство и дом.

Все смеялись, говорили, что нашелся дурак. Прошли три-четыре года, и все сказали: "Почему мы этого не сделали?"

– рассказывает фермер.

После паводка в 2008 году пришлось начинать дело с начала, потому что рыбу забрало течение. Приблизительно через четыре года вместе с семьей мужчина восстановил хозяйство, теперь расширяет его.

Левон Тертерян принял любовь к рыбалке от папы. В настоящее время мужчине на рыбной ферме помогают его дети.

Форелевая ферма на Буковине: смотрите фото