Щоб отримати місце, фермер написав заяву до сільської ради, аби йому передали закинутий кар'єр.

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Форелева ферма замість сміттєзвалища

Чоловік переїхав на Буковину два десятки роки тому. На місці теперішньої ферми було болото й сміття. Левон вивіз усе сміття й почав будувати господарство та будинок.

Усі сміялися, казали, що знайшовся якийсь дурень. Минули три-чотири роки, і всі сказали: "Чому ми це не зробили?"

– розповідає фермер.

Після паводка у 2008 році довелося починати справу з початку, бо рибу забрала течія. Приблизно за чотири роки разом з родиною чоловік відновив господарство, тепер розширює його.

Левон Тертерян перейняв любов до риболовлі від тата. Нині чоловіку на рибній фермі допомагають його діти.

Форелева ферма на Буковині: дивіться фото