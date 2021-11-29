Щоб отримати місце, фермер написав заяву до сільської ради, аби йому передали закинутий кар'єр.
До слова У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки
Форелева ферма замість сміттєзвалища
Чоловік переїхав на Буковину два десятки роки тому. На місці теперішньої ферми було болото й сміття. Левон вивіз усе сміття й почав будувати господарство та будинок.
Усі сміялися, казали, що знайшовся якийсь дурень. Минули три-чотири роки, і всі сказали: "Чому ми це не зробили?"
– розповідає фермер.
Після паводка у 2008 році довелося починати справу з початку, бо рибу забрала течія. Приблизно за чотири роки разом з родиною чоловік відновив господарство, тепер розширює його.
Левон Тертерян перейняв любов до риболовлі від тата. Нині чоловіку на рибній фермі допомагають його діти.
Форелева ферма на Буковині: дивіться фото