Экотропа появилась на территории Сокирянского лесного хозяйства. Ее протяженность составляет 1,2 километра.
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Что известно о тропе
Вдоль всего пешеходного маршрута установили:
- зоны отдыха;
- кормушки для птиц и животных;
- лесные питомники;
- информационные стенды о фауне и флоре.
Теперь путешественники смогут не только приятно отдохнуть на лоне природы, но и узнать все о растениях и животных Буковины.
Новая экотропа на Буковине / Фото Черновицкой облгосадминистрации