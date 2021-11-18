Екостежка з'явилася на території Сокирянського лісового господарства. Її довжина становить 1,2 кілометра.

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Що відомо про стежку

Вздовж всього пішохідного маршруту встановили:

  • зони відпочинку;
  • годівниці для птахів та тварин;
  • лісові розсадники;
  • інформаційні стенди про фауну і флору.

Відтепер мандрівники зможуть не лише приємно відпочити на лоні природи, а й дізнатися усе про рослини й тварин Буковини.

Нова екостежка на Буковині / Фото Чернівецької облдержадміністрації