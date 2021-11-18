Екостежка з'явилася на території Сокирянського лісового господарства. Її довжина становить 1,2 кілометра.

Цікаво Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Що відомо про стежку

Вздовж всього пішохідного маршруту встановили:

зони відпочинку;

годівниці для птахів та тварин;

лісові розсадники;

інформаційні стенди про фауну і флору.

Відтепер мандрівники зможуть не лише приємно відпочити на лоні природи, а й дізнатися усе про рослини й тварин Буковини.

Нова екостежка на Буковині / Фото Чернівецької облдержадміністрації

Довідка: Держпідприємство "Сокирянське лісове господарство" розташованt на території Кельменецького та Сокирянського адміністративних районів Чернівецької області – в басейні річки Дністер. Лісгосп підпорядковується Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства, а останнє – Державному агентству лісових ресурсів України.