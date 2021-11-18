Екостежка з'явилася на території Сокирянського лісового господарства. Її довжина становить 1,2 кілометра.
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Що відомо про стежку
Вздовж всього пішохідного маршруту встановили:
- зони відпочинку;
- годівниці для птахів та тварин;
- лісові розсадники;
- інформаційні стенди про фауну і флору.
Відтепер мандрівники зможуть не лише приємно відпочити на лоні природи, а й дізнатися усе про рослини й тварин Буковини.
Нова екостежка на Буковині / Фото Чернівецької облдержадміністрації