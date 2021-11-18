На Буковине открыли новую экологическую тропу

18 ноября 2021 , 15:29
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Источник:

Черновицкая облгосадминистрация

В Черновицкой области открыли новый экологический маршрут. Туристическая локация позволит узнать неповторимую флору и фауну Буковинского края.

Экотропа появилась на территории Сокирянского лесного хозяйства. Ее протяженность составляет 1,2 километра.

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Что известно о тропе

Вдоль всего пешеходного маршрута установили:

  • зоны отдыха;
  • кормушки для птиц и животных;
  • лесные питомники;
  • информационные стенды о фауне и флоре.

Теперь путешественники смогут не только приятно отдохнуть на лоне природы, но и узнать все о растениях и животных Буковины.

Новая экотропа на Буковине / Фото Черновицкой облгосадминистрации

Справка: Госпредприятие "Сокирянское лесное хозяйство" находится на территории Кельменецкого и Сокирянского административных районов Черновицкой области – в бассейне реки Днестр. Лесхоз подчиняется Черновицкому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства, а последнее Государственному агентству лесных ресурсов Украины.

 

Автор: Катерина Сердюк