На Буковине открыли новую экологическую тропу

В Черновицкой области открыли новый экологический маршрут. Туристическая локация позволит узнать неповторимую флору и фауну Буковинского края.

Экотропа появилась на территории Сокирянского лесного хозяйства. Ее протяженность составляет 1,2 километра.

С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Что известно о тропе

Вдоль всего пешеходного маршрута установили:

зоны отдыха;

кормушки для птиц и животных;

лесные питомники;

информационные стенды о фауне и флоре.

Теперь путешественники смогут не только приятно отдохнуть на лоне природы, но и узнать все о растениях и животных Буковины.

Новая экотропа на Буковине / Фото Черновицкой облгосадминистрации

Госпредприятие "Сокирянское лесное хозяйство" находится на территории Кельменецкого и Сокирянского административных районов Черновицкой области – в бассейне реки Днестр. Лесхоз подчиняется Черновицкому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства, а последнее Государственному агентству лесных ресурсов Украины.