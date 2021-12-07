Основатель предприятия – Вячеслав Тодосийчук, который и зарегистрировал торговые марки "Пан Недоба" и "Пан сок". Специальное оборудование он с коллегами приобрел в Австрии.

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Как это происходит

На минизаводе используют различные сорта украинских яблок, а цитрусовые в основном завозят из Турции и Египта. Сейчас производитель имеет целую линию соков-миксов: яблочно-лимонный, яблочно-апельсиновый, яблочно-грейпфрутовый.

Для обработки плодов не используются вредные вещества. Сок производят без консервантов, кислот и концентратов. После прессования происходит фильтрация, а затем – пастеризация. Крафтовый продукт прямого отжима сохраняет все витамины и минералы, содержащиеся в плодах.

Упаковка

Особое внимание уделяется упаковке – используют только высококачественные материалы, которые не влияют на запах и вкус продукта. Сок разливают в:

стеклянные бутылки;

bag in box;

super pouch;

вакуумные упаковки.

Сохраняем продукцию в холодильных камерах, поставляем в сады, школы и крафтовые магазины. Уже открыли дегустационный зал для наших людей и туристов,

– рассказывает Вячеслав.

Мужчина убежден: все удалось благодаря команде прогрессивных людей, уделяющих внимание каждой детали – обработке плодов, технологии производства, питательной ценности, упаковке и рекламе в соцсетях.