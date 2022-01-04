Ожидается, что нововведение позволит снизить выбросы парниковых газов на 41%. Более того, веганские нагетсы будут иметь идентичный вкус аналогам на основе курицы.

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Этот запуск – еще один положительный шаг в сокращении углеродного следа и стимулировании инноваций в нашем меню в ответ на растущий спрос на постные продукты и продукты без животного белка в Великобритании,

– заметил исполнительный директор Burger King в Великобритании Аласдер Мердок.

Что еще известно

Речь идет о продукте, изготовленном из сои и растительных белков. По информации компании, эти нагетсы одобрены организацией Vegan Society. Дело в том, что раньше Burger King тестировал бургер Rebel Whopper на растительной основе. Однако впоследствии оказалось, что блюдо не подходит для веганов, потому что готовится на гриле, как и мясо. Тогда сеть представила бургер Vegan Royale, поскольку спрос на подобные продукты вырос.

Важно! По состоянию на 2019 год в Великобритании зафиксировано около 600 000 веганов. Согласно исследованию Mintel, среди более 1 000 опрошенных 49% заинтересованы в сокращении потребления мяса с целью заботы о здоровье. Другие объясняют свое решение контролем веса, защитой животных и заботой об окружающей среде.