Очікується, що нововведення дозволить знизити викиди парникових газів на 41%. Ба більше, веганські нагетси матимуть ідентичний смак до аналогів на основі курки.

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Цей запуск – ще один позитивний крок у скороченні вуглецевого сліду та стимулюванні інновацій у нашому меню у відповідь на зростаючий попит на пісні продукти та продукти без тваринного білка у Великій Британії,

– зауважив виконавчий директор Burger King у Великій Британії Аласдер Мердок.

Що ще відомо

Мовиться про продукт, виготовлений з сої та рослинних білків. За інформацією компанії, ці нагетси схвалені організацією Vegan Society. Річ у тім, що раніше Burger King тестував бургер Rebel Whopper на рослинній основі. Однак згодом виявилося, що страва не підходить для веганів, адже готується на грилі, як і м'ясо. Тоді мережа представила бургер Vegan Royale, оскільки попит на подібні продукти зріс.

Важливо! Станом на 2019 рік у Великій Британії зафіксовано близько 600 000 веганів. За даними дослідження Mintel, серед більш ніж 1 000 опитаних 49% зацікавлені у скороченні споживання м'яса з метою турботи про здоров'я. Інші пояснюють своє рішення контролем ваги, захистом тварин та турботою про навколишнє середовище.