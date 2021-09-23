Благотворители будут не только помогать с ремонтом помещений, но и принимать участие в культурно-образовательных мероприятиях. Программа рассчитана на 9 дней.
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Как это будет происходить
Каждый день участники будут проводить с максимальной пользой – для себя и общества. Так, первую половину дня они будут работать на объектах с целью ремонта домов для людей, которые в этом нуждаются. Вторую половину дня они смогут познакомиться и пообщаться с местными жителями, обменяться опытом и просто приятно провести время.
Даты и локации:
- 18 – 26 сентября Долина (Ивано-Франковская область),
- 2 – 10 октября Славутич (Киевская область),
- 2 – 10 октября Здолбунов (Ровенская область),
- 9 – 17 октября Ровно (Ровенская область),
- 9 – 17 октября Каховка (Херсонская область),
- 16 – 24 октябрь Сарата (Одесская область),
- 16 – 24 октября Вараш (Ровенская область),
- 23 – 31 октября Боровая (Харьковская область).
Как присоединиться
Стать участником БУРлагеря и улучшить жизнь людей – просто. Необходимо лишь заполнить анкету по ссылке.