Благотворители будут не только помогать с ремонтом помещений, но и принимать участие в культурно-образовательных мероприятиях. Программа рассчитана на 9 дней.

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Как это будет происходить

Каждый день участники будут проводить с максимальной пользой – для себя и общества. Так, первую половину дня они будут работать на объектах с целью ремонта домов для людей, которые в этом нуждаются. Вторую половину дня они смогут познакомиться и пообщаться с местными жителями, обменяться опытом и просто приятно провести время.

Даты и локации:

18 – 26 сентября Долина (Ивано-Франковская область),

2 – 10 октября Славутич (Киевская область),

2 – 10 октября Здолбунов (Ровенская область),

9 – 17 октября Ровно (Ровенская область),

9 – 17 октября Каховка (Херсонская область),

16 – 24 октябрь Сарата (Одесская область),

16 – 24 октября Вараш (Ровенская область),

23 – 31 октября Боровая (Харьковская область).

Как присоединиться

Стать участником БУРлагеря и улучшить жизнь людей – просто. Необходимо лишь заполнить анкету по ссылке.

Справка: БУР – волонтерское движение, что призвано формировать новое поколение ответственных украинцев. Именно они являются создателями существенных изменений в нашем обществе. Общественная инициатива предусматривает строительство не только домов, но и мостов коммуникации между гражданами.