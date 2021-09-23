Благодійники не лише допомагатимуть з ремонтом помешкань, а й братимуть участь у культурно-освітніх заходах. Програма розрахована на 9 днів.
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Як це відбуватиметься
Кожен день учасники проводитимуть з максимальною користю – для себе та суспільства. Так, першу половину дня вони працюватимуть на об'єктах з метою ремонту будинків для людей, які цього потребують. Другу половину дня вони зможуть познайомитися та поспілкуватися з місцевими мешканцями, обмінятися досвідом та просто приємно провести час.
Дати та локації:
- 2 – 10 жовтня Старі Петрівці (Київська область)
- 2 – 10 жовтня Здолбунів (Рівненська область)
- 9 – 17 жовтня Рівне (Рівненська область)
- 9 – 17 жовтня Панютино (Харківська область)
- 16 – 24 жовтня Горностаївка (Херсонська область)
- 16 – 24 жовтня Переяслав (Київська область)
- 23 – 31 жовтня Сарата (Одеська область)
- 23 – 31 жовтня Каховка (Херсонська область)
- 23 – 31 жовтня Борова (Харківська область).
Як долучитися
Стати учасником БУРтабору й покращити життя людей – просто. Необхідно лише заповнити анкету за посиланням.