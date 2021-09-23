Благодійники не лише допомагатимуть з ремонтом помешкань, а й братимуть участь у культурно-освітніх заходах. Програма розрахована на 9 днів.

Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Як це відбуватиметься

Кожен день учасники проводитимуть з максимальною користю – для себе та суспільства. Так, першу половину дня вони працюватимуть на об'єктах з метою ремонту будинків для людей, які цього потребують. Другу половину дня вони зможуть познайомитися та поспілкуватися з місцевими мешканцями, обмінятися досвідом та просто приємно провести час.

Дати та локації:

2 – 10 жовтня Старі Петрівці (Київська область)

2 – 10 жовтня Здолбунів (Рівненська область)

9 – 17 жовтня Рівне (Рівненська область)

9 – 17 жовтня Панютино (Харківська область)

16 – 24 жовтня Горностаївка (Херсонська область)

16 – 24 жовтня Переяслав (Київська область)

23 – 31 жовтня Сарата (Одеська область)

23 – 31 жовтня Каховка (Херсонська область)

23 – 31 жовтня Борова (Харківська область).

Як долучитися

Стати учасником БУРтабору й покращити життя людей – просто. Необхідно лише заповнити анкету за посиланням.

Довідка: БУР – волонтерський рух, що покликаний формувати нову генерацію відповідальних українців. Саме вони є творцями вагомих змін в нашому суспільстві. Громадська ініціатива передбачає будівництво не лише помешкань, а й мостів комунікації між громадянами.