Быстрая еда, доставка и суперфуды: эксперт назвала главные фудтренды 2022 года

Директор по маркетингу компании SUSHKA Елена Гук назвала ключевые фудтренды в 2022 году. Быстрое питание и доставка по-прежнему остаются в топе, а экологичность набирает еще большую популярность.

Развитие всех сфер жизни ускоряется и пищевая промышленность – не исключение. Производства становятся все более экологичными и ориентированными на потребности потребителей. Такую тенденцию отметила директор по маркетингу компании SUSHKA Елена Гук.

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Уменьшение отходов

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 1,3 миллиарда тонн пищи ежегодно мы выбрасываем в мусорку. В то же время население неуклонно растет, что увеличивает потребность в продовольствии и земле для сельскохозяйственных целей.

Мы даже не замечаем, что покупаем продуктов больше, чем нужно, и выбрасываем большую часть из них. Это способствует развитию тенденции сокращения пищевых отходов.

Появляются программы фудшеринга и переработанные продукты питания. Переработанные продукты, изготовленные из ингредиентов, которые иначе были бы пищевыми отходами, помогают минимизировать энергию, используемую для производства, транспортировки и приготовления этого ингредиента.

Ностальгия за домашней едой

Изоляция во время COVID-19 дала возможность поэкспериментировать на кухне и вспомнить старые семейные рецепты, заставляющие чувствовать тепло и уют.

Гречка, котлета, вареники и любимая пюрешка набирают популярность. Заведения современной украинской кухни – один из трендов ресторанного бизнеса в 2021 году, который планирует остаться в 2022 году. Традиционная еда – отличный способ почувствовать связь с семьей и вернуться к чему-то привычному в современном меняющемся мире.



Домашняя еда будет одним из фудтрендов 2022 года / Фото ОНТ

Заменители мяса

Из-за тенденции на веганство заменители мяса становятся все популярнее. По данным исследования ATKearney к 2040 году 60% потребляемого мяса будет либо растительным, либо выращенным в лаборатории.

Из-за большого спроса индустрия растительного питания начинает двигаться в сторону автоматизации. Возникают первые технологии, которые создают заменители мяса.

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Доставка еды

За последние пять лет приложения для доставки еды увеличили доход на 204%. В частности, на эту тенденцию повлияла пандемия COVID-19. Сервисы доставки еды развиваются стремительными темпами.

Эта тенденция продолжится и в 2022 году. Люди хотят есть быстро и тратить как можно меньше сил на это.

Быстрое питание

Этот тренд тесно связан с предыдущим. У людей нет времени готовить, но при этом они стали более требовательными к питанию: внимательно анализируют состав блюд и подход ресторанов к их приготовлению.

То есть быстрая еда при этом должна оставаться здоровой – из тщательно отобранных ингредиентов, соответствующих всем образцам качества, оставаясь при этом вкусными.



McDonald's – мировой лидер в сфере быстрого питания / Фото из фейсбука компании

Витамины и суперфуды

Потребители все больше задумываются о питании и его влиянии на организм. Впрочем, чтобы сбалансированно питаться, необходимо подробно изучать тему и тратить время на составление правильного рациона.

Соблюдать его в условиях насыщенной жизни еще труднее. В результате человек не получает нужное количество полезных веществ в течение дня.

На полках магазинов все чаще появляются функциональные продукты – пищевые продукты, которые обогащены дополнительными ингредиентами. Они закрывают эту потребность и помогают питаться быстро и здорово.

Производители будут добавлять больше функциональных ингредиентов, таких как витамин D, протеин, клетчатка, адаптогены для поддержания иммунной системы и даже специи.