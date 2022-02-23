Швидка їжа, доставка та суперфуди: експертка назвала головні фудтренди 2022 року

Директорка з маркетингу компанії SUSHKA Олена Гук назвала ключові фудтренди у 2022 році. Швидке харчування й доставка, як і раніше, залишаються в топі, а екологічніть набирає ще більшої популярності.

Розвиток усіх сфер життя прискорюється й харчова промисловість – не виняток. Виробництва стають все більш екологічними та орієнтованими на потреби споживачів. Таку тенденцію відзначила Директорка з маркетингу компанії SUSHKA Олена Гук.

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Зменшення відходів

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, 1,3 мільярда тонн їжі щороку ми викидаємо в смітник. Водночас населення неухильно зростає, що збільшує потребу в харчах і землі для сільськогосподарських цілей.

Ми навіть не помічаємо, що купуємо продуктів більше, ніж потрібно, і викидаємо більшу частину з них. Це сприяє розвитку тенденції скорочення харчових відходів.

З'являються програми фудшеринга та перероблені харчові продукти. Перероблені продукти, виготовлені з інгредієнтів, які інакше були б харчовими відходами, допомагають мінімізувати енергію, що використовується для виробництва, транспортування та приготування цього інгредієнта.

Ностальгія за домашньою їжею

Ізоляція під час COVID-19 дала можливість поекспериментувати на кухні та згадати старі сімейні рецепти, які змушують відчувати тепло та затишок.

Гречка, котлета, вареники та улюблена пюрешка набирають популярності. Заклади сучасної української кухні – один із трендів ресторанного бізнесу у 2021 році, який планує залишитися у 2022. Традиційна їжа – відмінний спосіб відчути зв'язок із сім'єю та повернутися до чогось звичного в сучасному мінливому світі.



Домашня їжа буде одним з фудтрендів 2022 року / Фото ОНТ

Замінники м'яса

Через тенденцію на веганство замінники м'яса стають все популярнішими. За даними дослідження ATKearney до 2040 року 60% споживаного м'яса буде або рослинним або вирощеним у лабораторії.

Через великий попит індустрія рослинного харчування починає рухатися у бік автоматизації. З'являються перші технології, які створюють замінники м'яса.

До слова Кулінарні експерти з Ізраїлю не змогли відрізнити лабораторне м'ясо від звичайного

Доставка їжі

За останні 5 років додатки для доставки їжі збільшили дохід на 204%. Зокрема на цю тенденцію вплинула пандемія COVID-19. Сервіси доставки їжі розвиваються стрімкими темпами.

Ця тенденція продовжиться й у 2022 році. Люди хочуть їсти швидко й витрачати якнайменше сил на це.

Швидке харчування

Цей тренд тісно пов'язаний із попереднім. У людей немає часу готувати, але при цьому вони стали вимогливішими до харчування: уважно аналізують склад страв та підхід ресторанів до їхнього приготування.

Тобто швидка їжа при цьому повинна залишатися здоровою – з ретельно відібраних інгредієнтів, які відповідають усім зразкам якості, залишаючись при цьому смачними.



McDonald's – світовий лідер у сфері швидкого харчування / Фото з фейсбуку компанії

Вітаміни й суперфуди

Споживачі все більше замислюються про харчування та його вплив на організм. Втім, щоб збалансовано харчуватися, необхідно детально вивчати тему й витрачати час на складання правильного раціону.

Дотримуватись його в умовах насиченого життя ще важче. У підсумку людина не отримує потрібну кількість корисних речовин протягом дня.

Тож на полицях магазинів усе частіше з'являються функціональні продукти – харчові продукти, які збагачені додатковими інгредієнтами. Вони закривають цю потребу та допомагають харчуватися швидко та здорово.

Виробники будуть додавати більше функціональних інгредієнтів, таких як вітамін D, протеїн, клітковина, адаптогени для підтримки імунної системи та навіть спеції.