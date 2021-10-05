Автор и идейная вдохновительница фотопроекта – советник городского головы Ирина Оршак. Инициатива призвана привлечь внимание общественности к проблемам экологии и сохранения окружающей среды.

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О выставке

Фотопроект мотивирует, вдохновляет и не оставляет равнодушными. По словам Ирины, особенность фотовыставки заключается в ее интерактивности, поэтому она должна заинтересовать подростков и молодежь.

Конечно, мы охотнее воспринимаем позитив, а человеческому глазу – приятнее замечать красоту. Однако важно заглянуть в корень проблемы и понять, что ситуация сложнее чем может показаться на первый взгляд. Так, по QR-кодами, которые размещены под фотографиями, можно увидеть другую сторону реальности.

Какие вопросы освещает проект

сохранение ресурсов, в частности воды;

любовь к животным и их защита;

ответственное отношение к окружающей среде;

обращение с отходами (сортировка, компостирование)

изменение климата.

Фотопроект #будь_свідомим: смотрите видео