Автор и идейная вдохновительница фотопроекта – советник городского головы Ирина Оршак. Инициатива призвана привлечь внимание общественности к проблемам экологии и сохранения окружающей среды.
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О выставке
Фотопроект мотивирует, вдохновляет и не оставляет равнодушными. По словам Ирины, особенность фотовыставки заключается в ее интерактивности, поэтому она должна заинтересовать подростков и молодежь.
Конечно, мы охотнее воспринимаем позитив, а человеческому глазу – приятнее замечать красоту. Однако важно заглянуть в корень проблемы и понять, что ситуация сложнее чем может показаться на первый взгляд. Так, по QR-кодами, которые размещены под фотографиями, можно увидеть другую сторону реальности.
Какие вопросы освещает проект
- сохранение ресурсов, в частности воды;
- любовь к животным и их защита;
- ответственное отношение к окружающей среде;
- обращение с отходами (сортировка, компостирование)
- изменение климата.
Фотопроект #будь_свідомим: смотрите видео