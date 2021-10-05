Авторка та ідейна натхненниця фотопроєкту – радниця міського голови Ірина Оршак. Ініціатива покликана привернути увагу широкого загалу до проблем екології та збереження довкілля.
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Про виставку
Фотопроєкт мотивує, надихає і не залишає байдужими. За словами пані Ірини, особливість фотовиставки полягає у її інтерактивності, відтак вона має зацікавити підлітків та молодь.
Звісно, ми більш охоче сприймаємо позитив, а людському оку – приємніше помічати красу. Однак важливо зазирнути в корінь проблеми та зрозуміти, що ситуацію складніша аніж може здатися на перший погляд. Так, за QR-кодами, які розміщені під світлинами, можна побачити іншу сторону реальності.
Які питання висвітлює проєкт
- збереження ресурсів, зокрема води;
- любов до тварин та їх захист;
- відповідальне ставлення до довкілля;
- поводження з відходами (сортування, компостування);
- зміна клімату.
Фотопроєкт #будь_свідомим: дивіться відео