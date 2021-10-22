В Королевском монетном дворе уже испытали технологию. Она позволила получить чистое золото 999,9 пробы.

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Ожидается, что драгоценные металлы будут изыматься при комнатной температуре на территории монетного двора в Ллантрисанти, вместо того, чтобы перевозить отходы за пределы Великой Британии для переработки при высоких температурах на заводах.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что эта технология поможет "реально повлиять на одну из крупнейших экологических проблем мира".

Если метод переработки несколько усовершенствовать, то он позволит получать также палладий, серебро и даже медь.

Проблема электронных отходов