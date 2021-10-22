У Королівському монетному дворі вже випробували технологію. Вона дозволила отримати чисте золото 999,9 проби.

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Очікується, що дорогоцінні метали будуть вилучатися за кімнатної температури на території монетного двору в Ллантрісанті, замість того, щоб перевозити відходи за межі Великої Британії для переробки при високих температурах на заводах.

Виконавчий директор монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе "реально вплинути на одну з найбільших екологічних проблем світу".

Якщо метод переробки дещо вдосконалити, то він дозволить отримувати також паладій, срібло й навіть мідь.

Проблема електронних відходів