Ценный рециклинг: в Британии золото будут "добывать" из старой техники
Источник:BBC
Великая Британия планирует изымать и перерабатывать золото из компонентов старых смартфонов и другой техники. Соответствующее соглашение королевский монетный двор уже подписал с канадской компанией Excir.
В Королевском монетном дворе уже испытали технологию. Она позволила получить чистое золото 999,9 пробы.
Стоит знать Новая жизнь использованным материалам: как МакДональдз развивает рециклинг
Более о технологии
Ожидается, что драгоценные металлы будут изыматься при комнатной температуре на территории монетного двора в Ллантрисанти, вместо того, чтобы перевозить отходы за пределы Великой Британии для переработки при высоких температурах на заводах.
Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что эта технология поможет "реально повлиять на одну из крупнейших экологических проблем мира".
Если метод переработки несколько усовершенствовать, то он позволит получать также палладий, серебро и даже медь.
Проблема электронных отходов
- Ежегодно мир производит более 50 миллионов тонн электронного мусора. По оценкам, вторичной переработке подвергается менее пятой части этих отходов.
- Исследователи подсчитали, что электронная техника, выброшенная в 2021 году, составит более 57 миллионов тонн.
- Если ничего не будет сделано для его переработки, к 2030 году количество электронных отходов достигнет 74 миллионов тонн.