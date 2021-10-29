Для выполнения этой цели в течение десятилетия необходимо сократить выбросы парниковых газов наполовину, а к 2050 году свести их к нулю. Об этом говорится в докладе международной группы Systems Change Lab.

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Человечество слишком медленно меняется

Один из соавторов доклада и представитель Фонда Земли Келли Левин подчеркнул, что человечеству нужно по-настоящему постараться в любой отрасли, трансформировать нашу энергетику, диету, которой мы придерживаемся, то, как хозяйничаем на земле, более того одновременно.

В докладе утверждается, что ни одна из 40 проанализированных отраслей общества, включая энергетику, тяжелую промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы, не меняется так быстро, чтобы удержать рост мировых температур по сравнению с доиндустриальной эпохой на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Однако в нынешних условиях, согласно докладу, нужно в пять раз быстрее сокращать потребление угля, втрое – энергопотребление зданий, и втрое быстрее восстанавливать прибрежные водно-болотные угодья.

В то же время в докладе отмечают рост объемов электроэнергии, получаемых за счет солнечной и ветровой энергетики, на 15% ежегодно в течение последних пяти лет. При этом возобновляемая энергетика оказалась наиболее эффективной заменой угля в большинстве районов планеты.

Кратко о Парижском соглашении

Это соглашение в рамках рамочной конвенции ООН по изменению климата с 2015 года. Главной целью является сдерживание темпов глобального потепления. Целью соглашения является три задачи: