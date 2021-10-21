Деревья высаживали на территории Звенигородского лесничества. Активистам удалось посадить около 7,5 тысячи сеянцев сосны и почти 5 000 сеянцев дуба на 2,6 гектара земли.

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Почему это важно

В Украине продолжается масштабная экоакции "Создаем леса вместе" в рамках программы президента "Зеленая страна". Главная задача – увеличение лесных насаждений страны. Проект предусматривает высаживание 3 миллиардов деревьев за три года.

Мы считаем, что в жизни человек должен по себе оставить хороший след. И сегодня – это прекрасная возможность каждому из нас сделать маленький вклад в развитие страны, в жизни каждого из нас,

– подчеркнула преподаватель кафедры лесного хозяйства УНУС Валентина Мамчур.

В Черкасской области высадили лес / Фото Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства

Энтузиасты не ожидали, что такой труд не только не утомляет, но и вдохновляет, настраивает на позитивный лад и дарит радость.

Однако теперь перед специалистами лесоводства возникает ли не самое важное задание – уберечь лесные культуры, правильно и своевременно ухаживать за ними, и в конце концов – вырастить их до состояния взрослого полноценного дерева.