Дерева висаджували на території Звенигородського лісництва. Активістам вдалося посадити близько 7,5 тисячі сіянців сосни та майже 5 тисяч сіянців дуба на 2,6 гектара землі.

Варте уваги Прощання з візком та уроки ходіння: Сімейна кімната в Сумах подарувала казку юним пацієнтам

Чому це важливо

В Україні триває масштабна екоакція "Створюємо ліси разом" у межах програми президента "Зелена країна". Головне завдання – збільшення лісових насаджень країни. Проєкт передбачає висаджування 3 мільярдів дерев за три роки.

Ми вважаємо, що в житті людина має по собі залишити хороший слід. І сьогодні – це прекрасна нагода кожному з нас зробити маленький внесок у розвиток країни, у життя кожного з нас,

– підкреслила викладачка кафедри лісового господарства УНУС Валентина Мамчур.

На Черкащині висадили ліс / Фото Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

Ентузіасти не очікували, що така праця не лише не втомлює, а й надихає, налаштовує на позитивний лад та дарує радість.

Однак тепер перед фахівцями лісівництва постає чи не найважливіше завдання – вберегти лісові культури, правильно та вчасно доглядати за ними, і насамкінець – виростити їх до стану дорослого повноцінного дерева.