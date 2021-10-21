Дерева висаджували на території Звенигородського лісництва. Активістам вдалося посадити близько 7,5 тисячі сіянців сосни та майже 5 тисяч сіянців дуба на 2,6 гектара землі.
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Чому це важливо
В Україні триває масштабна екоакція "Створюємо ліси разом" у межах програми президента "Зелена країна". Головне завдання – збільшення лісових насаджень країни. Проєкт передбачає висаджування 3 мільярдів дерев за три роки.
Ми вважаємо, що в житті людина має по собі залишити хороший слід. І сьогодні – це прекрасна нагода кожному з нас зробити маленький внесок у розвиток країни, у життя кожного з нас,
– підкреслила викладачка кафедри лісового господарства УНУС Валентина Мамчур.
На Черкащині висадили ліс / Фото Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства
Ентузіасти не очікували, що така праця не лише не втомлює, а й надихає, налаштовує на позитивний лад та дарує радість.