Инициатором создания пространства стало управление экологии и природных ресурсов Черкасской облгосадминистрации. Экопредложение поддержали депутаты.
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Почему это важно
Цель инициативы – спасти редкие первоцветы, занесенные в Красную книгу. Речь идет о рябчиках малых или "дзензирах", как их называют местные жители.
Ранее цветком были усланы местные луга, а сейчас встречаются только одиночные островки. Один такой есть у нас в обществе,
– сообщил председатель поселкового совета Катеринополя Владимир Коваленко.
Для пространства, призванного уберечь редкий цветок от исчезновения, выделили 18 гектаров земли. Заказник расположен между Катеринополем и селом Шостаково в долине реки Гнилой Тикич. На его территории запретят выпас скота, сенокошение и вспашку.
О цветке
- многолетнее растение семейства лилейных;
- в Украине существует 8 видов рябчика;
- 4 из них – рябчик шахматный, русский, горный и малый – занесены в Красную книгу;
- цветет в апреле – мае, а плодоносит – в июне;
- размножается семенами и луковицами.