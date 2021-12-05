Инициатором создания пространства стало управление экологии и природных ресурсов Черкасской облгосадминистрации. Экопредложение поддержали депутаты.

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Почему это важно

Цель инициативы – спасти редкие первоцветы, занесенные в Красную книгу. Речь идет о рябчиках малых или "дзензирах", как их называют местные жители.

Ранее цветком были усланы местные луга, а сейчас встречаются только одиночные островки. Один такой есть у нас в обществе,

– сообщил председатель поселкового совета Катеринополя Владимир Коваленко.

Для пространства, призванного уберечь редкий цветок от исчезновения, выделили 18 гектаров земли. Заказник расположен между Катеринополем и селом Шостаково в долине реки Гнилой Тикич. На его территории запретят выпас скота, сенокошение и вспашку.

О цветке