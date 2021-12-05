Ініціатором створення простору стало управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації. Екопропозицію підтримали депутати.

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Чому це важливо

Мета ініціативи – врятувати рідкісні первоцвіти, які занесені до Червоної книги. Мовиться про рябчиків малих або "дзензірів", як їх називають місцеві мешканці.

Раніше квіткою були услані місцеві луки, а зараз трапляються лише поодинокі острівки. Один такий є у нас у громаді,

– повідомив голова селищної ради Катеринополя Володимир Коваленко.

Для простору, що покликаний вберегти рідкісну квітку від зникнення, виділили 18 гектарів землі. Заказник розташований між Катеринополем та селом Шостакове в долині річки Гнилий Тікич. На його території заборонять випас худоби, сінокосіння та оранку.

Про квітку